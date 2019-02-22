Резвящаяся в снегу панда умилила пользователей Сети

Появилось видео, на котором панда из Смитсоновского национального зоопарка радуется выпавшему снегу. Ролик опубликовало в Twitter издание ABC News‏.

Зоопарк находится в округе Колумбия (штат Вашингтон, США).

SNOW WORRIES: Giant pandas at the Smithsonian National Zoo tumble about in the snow, taking full advantage of the chilly conditions hitting the Washington, DC area. https://t.co/ZsE1ilDRxo pic.twitter.com/xTLZtTKsxn — ABC News (@ABC) February 22, 2019

На кадрах видно, как животное кувыркается в сугробах, наслаждаясь снежной погодой.

В ноябре 2018 года в заповеднике китайской провинции Ганьсу видеоловушка засняла ночную жизнь панд. На видеозаписи видно двух чешущихся бамбуковых медведей, которые, по словам специалистов, заигрывали друг с другом.