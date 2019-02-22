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Резвящаяся в снегу панда умилила пользователей Сети

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Фото: twitter.com/@ABC
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Появилось видео, на котором панда из Смитсоновского национального зоопарка радуется выпавшему снегу. Ролик опубликовало в Twitter издание ABC News‏.

Зоопарк находится в округе Колумбия (штат Вашингтон, США).

На кадрах видно, как животное кувыркается в сугробах, наслаждаясь снежной погодой.

В ноябре 2018 года в заповеднике китайской провинции Ганьсу видеоловушка засняла ночную жизнь панд. На видеозаписи видно двух чешущихся бамбуковых медведей, которые, по словам специалистов, заигрывали друг с другом.

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