Резвящаяся в снегу панда умилила пользователей Сети
Появилось видео, на котором панда из Смитсоновского национального зоопарка радуется выпавшему снегу. Ролик опубликовало в Twitter издание ABC News.
Зоопарк находится в округе Колумбия (штат Вашингтон, США).
На кадрах видно, как животное кувыркается в сугробах, наслаждаясь снежной погодой.
В ноябре 2018 года в заповеднике китайской провинции Ганьсу видеоловушка засняла ночную жизнь панд. На видеозаписи видно двух чешущихся бамбуковых медведей, которые, по словам специалистов, заигрывали друг с другом.