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Ночные заигрывания панд попали на видео в Китае

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Фото: РИА Новости/Михаил Сербин
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В заповеднике китайской провинции Ганьсу видеоловушка засняла ночную жизнь панд. На видеозаписи видно двух чешущихся бамбуковых медведей, которые, по словам специалистов, заигрывали друг с другом. 

Зоологи утверждают, что ловушке удалось заснять момент, когда животные оказывают друг другу знаки внимания. По их словам, увидеть такое — большая удача, сообщает телеканал RT.

В начале ноября в Сети начало набирать популярность видео реакции панд из зоопарка в Китае на первый снег. Ролик был снят в провинции Хэйлунцзян и опубликован телеканалом CGTN. На кадрах довольные медведи кувыркаются в снегу, играют с мячом и качаются на качелях.

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