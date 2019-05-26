Бороться со свалками в Териберке будут с помощью соцсетей

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис призвал граждан бороться с мусором в Териберке, где красота природы испорчена «безобразным отношением людей».

Региональный оператор должен до 20 июня устранить все свалки в поселке и навести порядок, передает ИА «Би-порт». Чибис заявил, что для контроля за этой работой местным жителям нужно каждый день делать фото мусора и выкладывать в социальные сети с хештегом #Териберкадолжнабытьчистой.

Напомним, в 2017 году на внутрипоселковых дорогах в Териберке впервые появилось асфальтобетонное покрытие, также было построено несколько новых многоквартирных домов.