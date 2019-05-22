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Экологи сообщили о ликвидации свалок в Волго-Ахтубинской пойме

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В Волгоградской области в Волго-Ахтубинской пойме ликвидировали почти все свалки. Работа в Сренднеахтубинском районе по расчистке территории выполнена на 97%.

Так, полностью освобождены от мусора 15 из 18 свалок, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в областном комитете природы. Там уточнили, что на сегодняшний день из 337 тыс. кубометров отходов вывезли более 326 тыс. кубометров. К концу мая от мусора должны освободить в общей сложности 62 га. Так, экологи практически полностью расчистили самые крупные свалки в Краснослободске и в поселке Средняя Ахтуба.

Впрочем, как напоминает агентство, на недавнем заседании региональной комиссии по ЧС специалисты обозначили другую проблему: несанкционированные свалки вновь возникают на уже очищенных территориях.

Ранее «Известия» со ссылкой на Минприроды сообщали, что в 2019 году на ликвидацию 49 незаконных свалок и наиболее зараженных земель общей площадью около 700 га будет выделено примерно 10 млрд рублей.

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