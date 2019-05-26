В Приморье горит рыболовный траулер

Спасатели локализовали крупный пожар в приморском поселке Преображенское. Там на причале загорелся морозильный рыболовный траулер. Как сообщили в воскресенье, 26 мая, в ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожар удалось локализовать на общей площади 500 кв. м.

«В настоящее время ведутся работы по тушению пожара и проливка трюма. К тушению привлечено 23 человека и семь единиц техники», — сообщили в управлении.

В результате ЧП никто не пострадал, угрозы загрязнения окружающей среды нет.

24 мая пожар произошел на судне в порту Владивостока. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и локализовали возгорание на площади 70 кв. м. Выяснилось, что пожар возник в одной из кают.