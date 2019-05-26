Переплывший Атлантику в бочке француз назвал женщин секретом отличной формы

Французский путешественник Жан-Жак Савен, пересекший Атлантический океан в бочке, рассказал, что надо делать для того, чтобы оставаться в хорошей форме.

«Я вам скажу: надо любить женщин, вот и всё», — отметил в интервью «РИА Новости» Савен.

Он также добавил, что необходимо заниматься спортом и не обращать внимание на возраст.

«Возраст — это просто цифры. Главное — это состояние ума», — добавил путешественник.

Жан-Жак Савен отправился в путь в декабре прошлого года от маленького канарского острова Эль-Йерро. Изначально француз рассчитывал достичь Карибских островов к марту. Однако путешествие немного затянулось и закончилось в мае.

72-летний мужчина пересек океан за 122 дня. Савен дрейфовал в бочке 3 м длиной и 2 м диаметром из эпоксидной многослойной фанеры.

Внутри нее располагаются кушетка, кухонный уголок, стол, также есть место для хранения вещей и провианта. В пол капсулы встроен иллюминатор для наблюдения за рыбами.