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Переплывший Атлантику в бочке француз назвал женщин секретом отличной формы

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Фото: youtube.com
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Французский путешественник Жан-Жак Савен, пересекший Атлантический океан в бочке, рассказал, что надо делать для того, чтобы оставаться в хорошей форме.

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«Я вам скажу: надо любить женщин, вот и всё», — отметил в интервью «РИА Новости» Савен.

Он также добавил, что необходимо заниматься спортом и не обращать внимание на возраст.

«Возраст — это просто цифры. Главное — это состояние ума», — добавил путешественник.

Жан-Жак Савен отправился в путь в декабре прошлого года от маленького канарского острова Эль-Йерро. Изначально француз рассчитывал достичь Карибских островов к марту. Однако путешествие немного затянулось и закончилось в мае.

72-летний мужчина пересек океан за 122 дня. Савен дрейфовал в бочке 3 м длиной и 2 м диаметром из эпоксидной многослойной фанеры.

Внутри нее располагаются кушетка, кухонный уголок, стол, также есть место для хранения вещей и провианта. В пол капсулы встроен иллюминатор для наблюдения за рыбами.

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