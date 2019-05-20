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Кругосветная экспедиция на гирокоптерах прибыла в Красноярск

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В Красноярске встречают членов кругосветной экспедиции «Gyro Around the World 2019». Ее совершают два путешественника из Великобритании — они летят вокруг света на гирокоптерах, аппаратах, напоминающих и вертолет, и самолет, и имеющих открытую кабину.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, экспедиция началась 31 марта 2019 года в городе Хэмпшир. Джеймс Кетчелл и Норман Суплас намерены преодолеть расстояние в 37 тыс. км и установить мировой рекорд в соответствии с правилами Международной федерации аэронавтики.

В Красноярске путешественники приземлились на посадочной площадке компании «АэроГео», которая является партнером Русского географического общества. В каждой точке, где останавливаются отважные летчики, они проводят встречи со школьниками и пытаются вдохновить их на то, чтобы они «всегда следовали за своей мечтой».

Из Красноярска экстремалы отправятся в Братск. А вернуться в Великобританию они планируют в августе 2019 года.

Ранее сообщалось, что февраль является самым популярным месяцем для путешествий в одиночку. А самым популярным направлением стал поселок Северо-Енисейский в Красноярском крае.

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