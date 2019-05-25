Полтавченко оценил решение Беглова идти на выборы губернатора

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддержал решение нынешнего врио главы региона Александра Беглова баллотироваться на выборах главы города. Он уверен, что многие жители Северной столицы его поддержат.

Полтавченко напомнил, что, еще когда был губернатором, на вопрос, кого он видит на этом месте, ответил, что у него только один кандидат — Беглов, передает РЕН ТВ.

«Я очень рад, что он свое решение не оставил и планирует идти на выборы. Я уверен, что многие горожане его поддержат. Потому что это человек, который всем понятен, который сегодня много делает для города и который любит город», — сказал экс-губернатор.

Ранее 25 мая Беглов на встрече с общественностью заявил о согласии участвовать в выборах. Он рассказал, что у его команды есть стратегия по улучшению жизни горожан и экономики города, который должен «вернуться в федеральную повестку» и стать «мотором экономики» России.