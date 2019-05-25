В Китае восемь человек погибли из-за взрыва газа

В китайской провинции Шаньдун восемь человек погибли из-за утечки газа. Как передает «РИА Новости» в субботу, 25 мая, со ссылкой на сообщение местных властей, причины ЧП выясняются.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (11:00 мск) на грузовом судне в порту Луняньган. Там произошла утечка двуокиси углерода.

23 мая взрыв газа произошел в Южной Корее, в результате инцидента два человека погибли, еще четверо серьезно пострадали. ЧП случилось на территории технопарка в городе Каннын в 240 км к востоку от Сеула.