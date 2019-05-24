Два человека погибли в результате взрыва водорода в Южной Корее

Двое человек погибли, еще четверо серьезно пострадали в результате взрыва топливного бака с водородом, который прогремел в Южной Корее, сообщило в четверг, 23 мая, агентство Yonhap со ссылкой на представителя пожарной службы.

Инцидент произошел на территории технопарка в городе Каннын в 240 км к востоку от Сеула.

«Мы направили спасателей на место после получения сообщения», — рассказал источник.

По его словам, пожарные начали спасательную операцию, потому что под завалами могут находится другие люди.

8 апреля сообщалось, что один человек получил травмы в результате хлопка газа в многоэтажном жилом доме в Коломне.