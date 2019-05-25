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В Москве началась распродажа морепродуктов в рамках фестиваля «Рыбная неделя»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В Москве 1786 магазинов и 22 городских рынка установили скидки на рыбу и морепродукты от 5% до 50% в рамках гастрономического фестиваля «Рыбная неделя», рассказали в оргкомитете мероприятия.

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К акции, в частности, присоединились сеть магазинов «Магнит» и «Карусель», где товар можно приобрести на треть дешевле обычного. Ритейлеры снизили цены на десятки позиций. В других супермаркетах, участвующих в фестивале — «Магнолия», «Перекресток», «Зельгрос» — размер скидок варьируются от 15% до 30%. Из рынков к акции присоединились «Северный», «Коптевский» и «Велозаводский» рынки, где цены на рыбу и морепродукты понизили на 10-20%, пишет «РИА Новости» в субботу, 25 мая.

Кроме того, в центре Москвы в рамках фестиваля, который продлится с 24 мая по 2 июня, будут работать торговых шале, на которых жители и гости столицы смогут приобрести свежую, замороженную, копченую, соленую, консервированную и вяленую рыбу, а также различные виды морепродуктов.

В 2018 году фестиваль «Рыбная неделя» посетили свыше 2 млн человек, которые приобрели больше 144 т рыбы, около 70 тыс. банок консервов и 5,5 тыс. устриц. Лидерами торговой программы тогда стали рыба-попугай, атлантическая сельдь, дорадо, сибас, осьминоги и камчатский краб

В прошлое воскресенье, 19 мая, в Москве прошел велофестиваль, в котором приняли участие более 40 тыс. человек, что стало рекордом за все время его проведения. Москвичи и гости столицы разных возрастов совершили полный круг по Садовому кольцу. Также в рамках мероприятия прошли конкурс костюмов, театральное выступление сотрудников посольства Индии, Freestyleshow, а также стрит-арт-перформанс.

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