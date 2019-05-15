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Эксперт рассказал о правильной обработке рыбы перед едой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Нейтрализовать паразитов, которые живут как в речной, так и в морской рыбе, можно при помощи длительной засолки, замораживании и копчении. Такие рекомендации озвучил замруководителя Россельхознадзора, главный ветврач РФ Николай Власов.

«Если вы делаете так называемую малосольную рыбу по народному рецепту, то есть берете охлажденную красную рыбу, добавляете соль, сахар, перец, заворачиваете в марлю и через 2–3 дня едите, то паразиты из нее никуда не денутся», — предупредил специалист, его слова приводит «Российская газета» в среду, 15 мая.

Как отметил эксперт, паразиты есть почти во всей красной рыбе, а на Дальнем Востоке в основных местах промысла есть анизакидоз. Этот паразит считается безобидным для человека и убивается при замораживании или просолке, уточнил Власов.

В Москве с 24 мая по 2 июня пройдет фестиваль «Рыбная неделя». Производители из разных регионов России представят там свыше 100 видов рыбы и морепродуктов. Также гости мероприятия смогут попробовать оригинальные блюда, которые приготовят 37 лучших столичных ресторанов.

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