Минсельхоз опроверг возможность дефицита рыбы

В Министерстве сельского хозяйства России заявили, что изменения в техрегламенте ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» не станут причиной дефицита рыбы в стране. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает «Российская газета».

Уточняется, что новый пункт техрегламента, введенный в сентябре 2017 года, подразумевает запрет реализации рыбной продукции, части которой поражены «видимыми паразитами», прежде правила запрещали перевозку рыбы с «видимыми живыми паразитами».

«Пункт подразумевает только реализацию пищевой рыбной продукции конечным потребителям в розничной торговле и отсутствие паразитов, видимых невооруженным глазом, без применения технических средств», — объяснили в Минсельхозе, добавив, что никаких предпосылок возникновения дефицита рыбы нет.

Поставщикам рыбы рекомендуется удалять и утилизировать пораженные паразитами части рыбы, а также обеззараживать рыбу с живыми паразитами, чтобы избежать проблем при перевозке продукции через границу.

25 марта руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что дефицита рыбы в стране, которая омывается 14 морями и имеет выход в три океана, не может быть. По его словам, новый техрегламент позволяет идентифицировать рыбу по медико-биологической безопасности, чтобы в ней не было паразитов.