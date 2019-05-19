Прямой эфир

Велофестиваль в Москве собрал более 40 тыс. участников

0
Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 40 тыс. человек приняли участие в велофестивале, который прошел в Москве в воскресенье, 19 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Московский велофестиваль стал рекордным по посещаемости — в нем приняли участие более 40 тыс. человек. Москвичи и гости города разных возрастов совершили полный круг по Садовому кольцу», — указано в сообщении.

Перед открытием фестиваля состоялась велогонка «Садовое кольцо» — заезд на время для спортсменов-любителей разного уровня подготовки. Среди них — более 50 человек из зарубежных стран, в том числе Германии, Испании и ОАЭ.

Отмечается, что для гостей велофестиваля была подготовлена развлекательная программа: конкурс костюмов «Велотеатр», театральное выступление от сотрудников посольства Индии, Freestyleshow во главе с мировой звездой велофристайла Павлом Алехиным. Кроме того, в поддержку московского велофестиваля и акции «На работу на велосипеде» пассажиры электричек Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) могут бесплатно провозить велосипеды с 13 по 25 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве прошла велогонка «Садовое кольцо»
Садовое кольцо в Москве перекроют на время велопарада

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017