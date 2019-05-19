Велофестиваль в Москве собрал более 40 тыс. участников

Более 40 тыс. человек приняли участие в велофестивале, который прошел в Москве в воскресенье, 19 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Московский велофестиваль стал рекордным по посещаемости — в нем приняли участие более 40 тыс. человек. Москвичи и гости города разных возрастов совершили полный круг по Садовому кольцу», — указано в сообщении.

Перед открытием фестиваля состоялась велогонка «Садовое кольцо» — заезд на время для спортсменов-любителей разного уровня подготовки. Среди них — более 50 человек из зарубежных стран, в том числе Германии, Испании и ОАЭ.

Отмечается, что для гостей велофестиваля была подготовлена развлекательная программа: конкурс костюмов «Велотеатр», театральное выступление от сотрудников посольства Индии, Freestyleshow во главе с мировой звездой велофристайла Павлом Алехиным. Кроме того, в поддержку московского велофестиваля и акции «На работу на велосипеде» пассажиры электричек Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) могут бесплатно провозить велосипеды с 13 по 25 мая.