МИД России исключил возможность обмена Уилана на Бутину

Москва не рассматривает вариант обмена Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, на Марию Бутину, отбывающую тюремный срок в США. Об этом в субботу, 25 мая, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «РИА Новости».

«Это вообще исключается с учетом того, что ему (Уилану — Ред.) не вынесен приговор», — сказал Рябков.

По его словам, варианты обмена, предложенные Россией, касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко, также отбывающих тюремное наказание в США. Однако, по его словам, Вашингтон не проявляет интереса к такой схеме.

«Никого другого из российских граждан мы не предлагали менять в рамках использования процедур Конвенции Совета Европы от 1983 года о передаче осужденных лиц. Все остальное, любые разговоры, что предлагали других персоналий, — это просто домыслы», — отметил Рябков. Он добавил, что заявления посольства США на ситуацию не повлияют.

«В отношении Уилана не вынесен даже приговор, заявления посольства США в том духе, что никаких доказательств не представлено, ничего в этом плане не меняют», - сказал дипломат.

О задержании Уилана ФСБ сообщила в конце прошлого года, уточнив, что Уилана задержали во время шпионской акции. Американцу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года, однако подробности дела не раскрываются из-за секретности. 24 мая Лефортовский суд Москвы продлил Уилану срок ареста на три месяца.

Бутину задержали в США в июле 2018 года. Ее обвинили в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Россиянка пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи. 26 апреля суд округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам заключения. Девять из них она уже провела за решеткой.

Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам заключения. Бута экстрадировали в США из Таиланда, где он был задержан в 2008 году в ходе спецоперации американских спецслужб. Его обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии» и приговорили к 25 годам лишения свободы.