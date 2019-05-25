В Крыму заявили о готовности запустить международный роуминг

Наличие современного оборудования и технологий позволяют Крыму начать предоставление услуг международного роуминга для иностранных операторов, сообщил компании «К-Телеком» Владимир Зайцев.

По его словам, в регионе используются продвинутые информационные и биллинговые системы, есть необходимое телекоммуникационное оборудование.

«Ничто не мешает операторам Крыма начать предоставление услуг международного роуминга. Если операторы из других стран обратятся с запросом, мы готовы его отработать», — цитирует главу крупнейшего на полуострове оператора «РИА Новости».

Зайцев добавил, что в случае заключения договоров прибывающее в регион иностранцы смогут беспроблемно пользоваться своими SIM-картами на территории Крыма.

В апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что с 1 июня текущего года на полуострове будет отменен национальный роуминг.

Представители иностранных делегаций и туристы из других государств, приезжающие в Крым, неоднократно отмечали неудобства из-за невозможности осуществлять звонки со своих «домашних» номеров сотовой связи с территории полуострова. Это связано с отсутствием международного роуминга в регионе из-за последствий санкционной политики западных стран.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Несмотря на законность проведенного референдума, Евросоюз и США ввели санкции в отношении россиян и некоторых секторов экономики РФ. Вашингтон и их союзники также возложили на Москву ответственность за конфликт на востоке Украины.