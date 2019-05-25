Около 20 руферов забрались на высотку на Котельнической набережной

Около 20 руферов забрались на крышу сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, позже нескольких человек задержали.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в ночь на вторник, 21 мая. Экстремалы сумели беспрепятственно пробраться на верхушку здания. Как уточняется, на двери чердака был спилен замок.

В соцсетях молодых людей стали появляться публикации. На одной из видеозаписей девушка говорит, что внизу их ждут сотрудники Росгвардии.

«И походу, нам (конец. — Ред.), но это того стоило вообще на все двести», — сказала участница.

Как отмечает телеканал, росгвардейцы задержали нескольких человек. Они, по предварительным данным, попытались отвлечь внимание правоохранителей на себя для того, чтобы остальные сумели скрыться.

Молодые люди и ранее взбирались на крыши известных московских сооружений. В частности, они поднимались на жилой дом на Кудринской площади и на здания Российской академии наук.

В столичном управлении МВД сообщили, что по факту произошедшего начата проверка.

9 мая мексиканский экстремал погиб в результате падения со строительного крана. Руфер хотел сделать эффектную фотографию на высоте.