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Жуткое падение экстремала с подъемного крана попало на видео

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Фото: youtube.com
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Мексиканский экстремал погиб в результате падения со строительного крана. Руфер хотел сделать эффектную фотографию на высоте.

На видео, опубликованном телеканалом РЕН ТВ в среду, 8 мая, видно, как мужчина свисает со стрелы подъемного крана. Он попытался подтянуться и зацепиться ногами за балки. Руфер практически сумел забраться, однако в какой-то момент отцепился и рухнул на землю.

Как сообщает телеканал «360», приятеля погибшего задержала полиция. В настоящий момент он дает показания.

Руферы — городская субкультура, приверженцы которой забираются на крыши различных зданий и строений. Представители этой субкультуры нередко поднимаются на вышки, краны и небоскребы для того, чтобы испытать острые ощущения, а также сделать эффектные снимки для соцсетей.

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