В Китае руфер упал с небоскреба

Китайский руфер упал с небоскреба. Видео страшной трагедии опубликовал британский таблоид Daily Mail.

26-летний блогер вел прямую трансляцию и сорвался с крыши 62-этажного здания, выполняя трюк. Мужчина называл себя первым китайским руфером. За свои трюки он получал деньги от фанатов.

Отмечается, что он хотел собрать достаточно средств на свадьбу и лечение больной матери. Тело погибшего после падения обнаружил мойщик окон.

9 мая мексиканский экстремал погиб в результате падения со строительного крана. Руфер хотел сделать эффектную фотографию на высоте.