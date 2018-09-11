Прямой эфир

Руфер из Петербурга залез на самый охраняемый банк Колумбии

0
Фото: vk.com/Павел Гогулан
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руфер Павел Гогулан из Санкт-Петербурга забрался на крышу одного из самых охраняемых банков Колумбии. Как сообщает телеканал «78», экстремала чуть было не объявили преступником международного масштаба.

Как рассказал питерский руфер на своей странице «ВКонтакте», на его задержание приехали 18 человек на шести машинах. Петербуржца доставили в участок, после чего привезли в суд и оттуда — в миграционное управление, где Гогулана в грубой форме попросили уехать из Колумбии.

«Ну ОК, подумал я, забрал камеру и свалил. Как выяснилось позже, я залез на одно из самых охраняемых зданий Колумбии средь бела дня. Ну что могу сказать, охраняйте лучше», — написал Гогулан в соцсети.

В начале июля Гогулан забрался на небоскреб в Парагвае. Новую высоту экстремал посвятил победе сборной России над командой Испании в ходе чемпионата мира по футболу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Петербургских руферов хотят штрафовать за незаконные экскурсии по крышам
Руфер упал с Ростральной колонны в Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017