Руфер из Петербурга залез на самый охраняемый банк Колумбии

Руфер Павел Гогулан из Санкт-Петербурга забрался на крышу одного из самых охраняемых банков Колумбии. Как сообщает телеканал «78», экстремала чуть было не объявили преступником международного масштаба.

Как рассказал питерский руфер на своей странице «ВКонтакте», на его задержание приехали 18 человек на шести машинах. Петербуржца доставили в участок, после чего привезли в суд и оттуда — в миграционное управление, где Гогулана в грубой форме попросили уехать из Колумбии.

«Ну ОК, подумал я, забрал камеру и свалил. Как выяснилось позже, я залез на одно из самых охраняемых зданий Колумбии средь бела дня. Ну что могу сказать, охраняйте лучше», — написал Гогулан в соцсети.

В начале июля Гогулан забрался на небоскреб в Парагвае. Новую высоту экстремал посвятил победе сборной России над командой Испании в ходе чемпионата мира по футболу.