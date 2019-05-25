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Выход фильма про ежа Соника отложили из-за недовольства фанатов

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Фото: youtube.com
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Продюсер фильма о еже Сонике Джефф Фаулер сообщил в Twitter, что премьера картины откладывается на три месяца.

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Перенос связан с тем, что создатели решили переделать внешность Соника после многочисленной критики фанатов. Изначально релиз картины был назначен на 14 ноября 2019 года, передает «Газета.ру».

Свое недовольство поклонники Соника выразили после того, как Paramount Pictures опубликовала трейлер фильма о приключениях популярного героя.

В нем Соник — антропоморфный еж синего цвета — несколько отличается от персонажа компьютерной игры Sonic the Hedgehog. Он стал талисманом компании Sega, является главным героем комиксов, книг, мультфильмов и аниме.

В частности, зрители пожаловались на чрезмерно реалистичные зубы героя и белый мех на лапах вместо привычных белых перчаток.

По сюжету, Соник попадает на Землю, где находит себе лучшего друга Тома Вачовски. Вместе они намереваются спасти человечество от Доктора Роботника, который хочет поймать Соника и использовать его силу для захвата власти над миром.

В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.

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