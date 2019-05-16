Названа дата выхода четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти»

Четвертый сезон американского комедийного анимационного сериала «Рик и Морти» выйдет на экраны в ноябре 2019 года. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Deadline.

«Рик и Морти возвращаются. Новый, четвертый сезон в ноябре 2019-го. Мы сделаем это в нынешнем году — 2019-м», — сказали персонажи сериала в проморолике сезона, опубликованном на официальной странице пресс-службы проекта Adult Swim в Twitter.

Мультсериал шел на канале Cartoon Network с 2013 по 2017 год. За это время были показаны три сезона, каждый из которых включал в себя 31 серию. В 2018 году создатели Джастин Ройланд и Дэн Хармон сообщили, что канал заказал 70 новых эпизодов, сообщает телеканал «360».

Ранее 16 мая сообщалось, что сериал «Чудотворцы» с Дэниэлом Рэдклиффом продлили на второй сезон.