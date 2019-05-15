Прямой эфир

В Сети появился трейлер пятого сезона сериала «Черное зеркало»

0
Фото: youtube.com/Netflix
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Netflix опубликовала трейлер пятого сезона сериала «Черное зеркало». Ролик доступен на официальном youtube-канале компании.

Сезон будет состоять из трех эпизодов. В одной из них главную роль сыграет Эндрю Скотт, хорошо известный зрителю по роли Мориарти в сериале «Шерлок», пишет «Газета.ру».

Согласно кадрам трейлера, зрителям покажут, как современные технологии влияют на брак, известность, самооценку, социальные сети и психическое здоровье. Так, в одной из серий виртуальный помощник, похожий на умную колонку Alexa от Amazon, поддерживает свою хозяйку в стремлении стать поп-звездой. В другом эпизоде расскажут о влиянии на брак приложений для знакомства, а в третьем — трансляцию вооруженного противостояния, сообщает телеканал «360».

Роли в новом сезоне сыграли Майли Сайрус, Энтони Маки и другие известные актеры. Все серии будут доступны на Netflix 5 июня, пишет «Федеральное агентство новостей».

14 мая сообщалось, что, по данным ВЦИОМа, сериал «Игра престолов» не смотрели свыше 70% россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актер «Игры престолов» объяснил популярность сериала
Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017