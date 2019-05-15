В Сети появился трейлер пятого сезона сериала «Черное зеркало»

Netflix опубликовала трейлер пятого сезона сериала «Черное зеркало». Ролик доступен на официальном youtube-канале компании.

Сезон будет состоять из трех эпизодов. В одной из них главную роль сыграет Эндрю Скотт, хорошо известный зрителю по роли Мориарти в сериале «Шерлок», пишет «Газета.ру».

Согласно кадрам трейлера, зрителям покажут, как современные технологии влияют на брак, известность, самооценку, социальные сети и психическое здоровье. Так, в одной из серий виртуальный помощник, похожий на умную колонку Alexa от Amazon, поддерживает свою хозяйку в стремлении стать поп-звездой. В другом эпизоде расскажут о влиянии на брак приложений для знакомства, а в третьем — трансляцию вооруженного противостояния, сообщает телеканал «360».

Роли в новом сезоне сыграли Майли Сайрус, Энтони Маки и другие известные актеры. Все серии будут доступны на Netflix 5 июня, пишет «Федеральное агентство новостей».

14 мая сообщалось, что, по данным ВЦИОМа, сериал «Игра престолов» не смотрели свыше 70% россиян.