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Трамп намерен заключить оружейную сделку с Эр-Риядом без одобрения Конгресса

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп планирует заключить оружейную сделку с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) без одобрения конгресса.

Как пишет The Washington Post, для этого американский лидер намерен воспользоваться чрезвычайным правом, так как ранее сенат заблокировал подписание контрактов на общую сумму в $8 млрд.

Парламентарии упрекнули Трампа в том, что он игнорирует права человека и долгосрочные национальные интересы Соединенных Штатов, «делая одолжение таким авторитарным странам, как Саудовская Аравия», пишет ТАСС.

В ноябре прошлого года сенаторы США от Республиканской и Демократической партий представили законопроект с предложением приостановить продажу оружия Саудовской Аравии. Причинами запрета парламентарии назвали конфликт в Йемене и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.

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