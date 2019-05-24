Трамп намерен заключить оружейную сделку с Эр-Риядом без одобрения Конгресса

Президент США Дональд Трамп планирует заключить оружейную сделку с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) без одобрения конгресса.

Как пишет The Washington Post, для этого американский лидер намерен воспользоваться чрезвычайным правом, так как ранее сенат заблокировал подписание контрактов на общую сумму в $8 млрд.

Парламентарии упрекнули Трампа в том, что он игнорирует права человека и долгосрочные национальные интересы Соединенных Штатов, «делая одолжение таким авторитарным странам, как Саудовская Аравия», пишет ТАСС.

Trump to sidestep Congress to clear arms deals benefiting Saudi Arabia, UAE https://t.co/brRny3HWK2 — The Washington Post (@washingtonpost) May 24, 2019

В ноябре прошлого года сенаторы США от Республиканской и Демократической партий представили законопроект с предложением приостановить продажу оружия Саудовской Аравии. Причинами запрета парламентарии назвали конфликт в Йемене и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.