Закончился завод: российское машиностроение оставляют без субсидий

Российское сельхозмашиностроение планируют оставить без ключевой меры поддержки. Правительство с 2020 года намерено отменить субсидирование выпуска сельхозтехники, в рамках которого покупателям комбайнов, тракторов и другой продукции предоставлялись скидки. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Росспецмаш». За счет программы за последние шесть лет российские заводы смогли потеснить иностранных производителей и увеличить экспортные поставки. В случае ее отмены в «Росспецмаше» прогнозируют падение производства в три раза, сокращение доли рынка отечественной техники –– в два с половиной раза, численности работников –– на 43%, а зарплат — на четверть. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака «Известиям» сказали, что схема поддержки будет пересмотрена.

Правительство России планирует с 2020 года отменить предоставление субсидий для производителей сельхозтехники в рамках постановления №1432. Такое решение было принято по итогам совещания вице-премьеров Алексея Гордеева и Дмитрия Козака, состоявшегося 7 мая, сообщил «Известиям» Константин Бабкин, президент ассоциации «Росспецмаш» (объединяет производителей сельхоз- и спецтехники).

В качестве альтернативы, по его словам, предлагаются «лизинговые механизмы поддержки, которые еще предстоит разработать».

–– Даже если предположить, что новый механизм будет эффективным, то на его отладку потребуется несколько лет. И в этот период стоит ожидать серьезного падения в отрасли, –– добавил он.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус сказал «Известиям», что меры поддержки сельхозпроизводителей будут изменены, но не уточнил, как именно.

–– Было комплексное решение по сельхозтехнике, мы представим его в понедельник, –– сказал он.

Программа в рамках постановления №1432 действует с 2013 года. В рамках нее государство субсидировало 15–20% стоимости сельхозтехники, на эту сумму заводы предоставляли аграриям скидки. В августе 2018-го размер поддержки увеличили до 25–30%. На этот год по данной программе на поддержку отрасли сельхозмашиностроения было выделено 8 млрд рублей, в прошлом — 10 млрд, в 2017-м — 15,7 млрд рублей. За счет снижения стоимости продукции отечественные заводы смогли существенно нарастить объемы выпуска, потеснить на рынке импортные машины и увеличить экспорт.

Справка «Известий» По данным «Росспецмаша», за время действия программы совокупная стоимость выпускаемой отечественной сельхозтехники увеличилась с 30,5 до более 100,6 млрд рублей в год. Доля российских производителей на внутреннем рынке –– с 24% до 60%, численность сотрудников отечественных предприятий сельхозмашиностроения –– с 21,9 до 38,5 тыс. человек, поставки на экспорт –– с 4,2 до 11,1 млрд рублей.

Зарубежные марки сельскохозяйственной техники, которые собирают на территории РФ, также имеют право участвовать в программе. Однако, поскольку она предусматривает жесткие требования по локализации производства, получают субсидии в основном отечественные предприятия.

— Программа по постановлению №1432 трудновыполнима. Локализация производства трансмиссии, двигателя и мостов требует колоссальных инвестиций при сомнительной отдаче, — пояснял ранее «Известиям» директор по сельхозоборудованию CNH Industrial в России и Белоруссии Михаил Абовьян.

Замдиректора «Росспецмаша» Денис Максимкин назвал постановление правительства №1432 «самой эффективной мерой господдержки» в российской экономике. Он подчеркнул, что при этом она не противоречила нормам ВТО.

–– За последние шесть лет, в значительной степени благодаря этим субсидиям, производство российской сельхозтехники выросло в три раза, объем инвестиций –– в десять раз, численность людей в отрасли –– на 40%, зарплата –– на 30%, ––пояснил он.

В «Росспецмаше» негативно оценивают решение кабмина. Ассоциация прогнозирует падение производства в три раза, сокращение доли рынка в два с половиной раза, численности работников –– на 43%, средних зарплат –– на четверть.

ж–– Количество новых серийных моделей техники, по нашим оценкам, сократится в шесть раз –– до 20 в год по всей отрасли, –– отметил Денис Максимкин. –– В прошлом году в производство было внедрено 160 новых машин –– это комбайны, тракторы, культиваторы, сеялки и прочее.

Падение на рынке отечественного сельхозмашиностроения будет, но не столь драматичное, сказал «Известиям» аналитик «Финама» Алексей Калачев.

–– Сокращение объема субсидий –– общий тренд в машиностроении, это происходит сейчас и в автопроме. Деньги нужны на реализацию нацпроектов. При этом вернуть долю иностранной технике будет не так просто, как кажется –– ее цена намного выше отечественной, –– пояснил эксперт.

Он добавил, что механизм льготного лизинга эффективно работает в секторе коммерческого автотранспорта. Кроме того, сохраняется поддержка НИОКР, механизм СПИК и субсидирование экспорта.

В Минпромторге и Минсельхозе на момент публикации статьи на запросы «Известий» не ответили.