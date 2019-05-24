Прямой эфир

Диетолог назвала альтернативу шаурме для перекуса в городе

0
Фото: TASS/YAY
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шаурма может стать достойным перекусом, если она приготовлена своими руками. Однако лучше не покупать это блюдо в точках фастфуда, вместо этого в городе можно съесть банан или яблоко. Такое мнение высказала диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

По словам Королевой, при покупке фастфуда опасения вызывают санитарные условия, в которых готовятся такие блюда. Мясо, использующееся для приготовления шаурмы, может быть сомнительного качества и свежести, а соусы — содержать большое количество консервантов. Об этом она рассказала 24 мая в эфире НСН.

«В заботе о собственном здоровье каждый человек подумает о том, из какого мяса сделать начинку, как украсить овощами, какой соус добавить, чтобы не умереть от голода в большом городе», — пояснила специалист преимущества приготовленного своими руками блюда.

В противном случае Королева советует перекусить фруктами, после чего добраться до места, где можно полноценно пообедать.

Ранее 24 мая врач-диетолог Сергей Обложко высказал мнение, что шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания. При этом он отметил два минуса шаурмы — большое количество масла, которое добавляется в блюдо, а также много теста на концах шаурмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диетологи раскрыли секреты правильного питания
Диетолог назвал шаурму полезным перекусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017