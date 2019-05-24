Диетолог назвала альтернативу шаурме для перекуса в городе

Шаурма может стать достойным перекусом, если она приготовлена своими руками. Однако лучше не покупать это блюдо в точках фастфуда, вместо этого в городе можно съесть банан или яблоко. Такое мнение высказала диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

По словам Королевой, при покупке фастфуда опасения вызывают санитарные условия, в которых готовятся такие блюда. Мясо, использующееся для приготовления шаурмы, может быть сомнительного качества и свежести, а соусы — содержать большое количество консервантов. Об этом она рассказала 24 мая в эфире НСН.

«В заботе о собственном здоровье каждый человек подумает о том, из какого мяса сделать начинку, как украсить овощами, какой соус добавить, чтобы не умереть от голода в большом городе», — пояснила специалист преимущества приготовленного своими руками блюда.

В противном случае Королева советует перекусить фруктами, после чего добраться до места, где можно полноценно пообедать.

Ранее 24 мая врач-диетолог Сергей Обложко высказал мнение, что шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания. При этом он отметил два минуса шаурмы — большое количество масла, которое добавляется в блюдо, а также много теста на концах шаурмы.