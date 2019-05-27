Наука выживать: РЕН ТВ покажет второй сезон проекта «Как устроен мир»

Обыденные вещи, будь то снег или вода, до сих пор таят неожиданные секреты, о которых мы катастрофически мало знаем. Эту несправедливость попытается исправить журналист и ведущий Тимофей Баженов в новых сериях программы «Как устроен мир». Главный специалист по выживанию канала РЕН ТВ не только расскажет о невероятных фактах, которые до сих пор скрывает от нас природа, но и на собственном примере покажет, как можно противостоять опасной стихии.

Впервые передача «Как устроен мир» вышла в эфир в декабре прошлого года и показала отличные цифры. Во втором сезоне Тимофей Баженов берется за новые темы. Например, он расскажет о самых странных традициях на планете — от обычая выкапывать мертвецов до ритуалов космонавтов. В других сериях его будет занимать проблема глобального похолодания и анабиоз, климатические беженцы и эксперименты гитлеровцев в Антарктиде, а также исчезновение питьевой воды на Земле и возможность жизни без нее. Кроме того, ведущий узнает, каких реальных чудовищ стоит опасаться больше всего, а также попробует выжить при настоящем взрыве.

— Я всю жизнь собираю всё самое интересное о нашем мире. И всё равно были факты, которые я узнал именно в процессе съемок нашей программы. Поэтому полагаю: очень многое из того, что мы расскажем, станет настоящим открытием для абсолютного большинства наших зрителей, — считает Тимофей Баженов. — Я не хотел бы раскрывать секреты раньше эфира, но могу сказать точно, что из каждой серии можно вынести минимум десятка два новых для себя и невероятных фактов.

Среди прочего зритель сможет получить и набор прикладных знаний о выживании в дикой природе. Например, как фильтровать воду с помощью змеи или почистить зубы, имея в распоряжении песок и глину, а также почему лучший способ бороться с засильем комаров — это их не замечать.

Как и ранее, автор и ведущий лично на себе испытает и проверит всё то, о чем будет говорить. Нередко — с риском для жизни. На съемках передачи он бесстрашно проверяет на прочность свой организм и показывает, как спасти свою жизнь в самых суровых условиях. В этот раз Тимофею Баженову довелось выживать под снежной лавиной, разбивать головой бутылку и даже подвешивать свою руку (за кожу!) на крючок с леской, привязанной к кирпичу.

— Экстрима будет не меньше, чем в первом сезоне. Я тонул в проруби, падал с небес без парашюта, меня кусала змея. Но самым травматичным оказался русский плуг. В чистом поле я говорил свои слова на камеру, стоя на лемехе, и повредил ногу. До сих пор хожу в бинтах, — поделился ведущий. — Но некоторые изменения в программе, конечно, все-таки произошли. Прежде всего расширилась география. В этот раз мы снимали и в странах Африки, и на полюсах — Северном и Южном, неплохо поработали в Латинской Америке, много путешествовали и по России.

Научно-популярное шоу «Как устроен мир» будет выходить на РЕН ТВ с 27 мая с понедельника по пятницу в 10:00 — по два выпуска в день. Темой первых двух серий станут взрывы, холод и лед.