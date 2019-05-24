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Две школы закрыли приставы в Рязанской области

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В Рязанской области приостановлена работа двух школ. Поводом стали результаты проверок Россельхознадзора.

Нарушения были выявлены в работе котельных Большекоровинской средней школы и ее филиала в селе Осино. Суд вынес решение о приостановке работы учебных заведений. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Деятельность школ приостановлена на 80 суток. В течение данного периоды судебные приставы будут регулярно проводить проверки в учреждениях.

Ранее следователи начали проверку школы в Омске, где во время концерта на выпускников обрушился кусок штукатурки.

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