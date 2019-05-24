Занятия в школах Воркуты отменили из-за метели

В 18 школах Воркуты 24 мая отменили занятия из-за сильной метели. Об этом ТАСС сообщил глава администрации муниципалитета Игорь Гурьев.

«Из-за сильной метели отменены занятия в школах города. Но на проведении единого госэкзамена, который сегодня проходит в девятых классах, это не сказывается», — приводит его слова RT.

Мэр добавил, что сильная метель началась в городе с утра, хотя и не является для региона чрезвычайной ситуацией. По прогнозам синоптиков, до вечера изменений в погоде не будет.

Как пишет сайт kp.ru, порывы ветра утром достигали 22 м/с, видимость на дорогах составляла 100 м, температура воздуха упала до -5 градусов. Специалисты прогнозируют ухудшение погодных условий, ветер будет дуть со скоростью 14–19 м/с, возможно усиление до 24 м/с, температура воздуха поднимется до 0 градусов.

По данным сайта aif.ru, из-за непогоды власти с 07:30 закрыли кольцевую автомобильную дорогу. Для горожан организовали колонны общественного транспорта.

Из-за метели уже отменяли занятия в школах Воркуты 16 апреля. Также от занятий были освобождены учащиеся 1-х и 2-х курсов дневных отделений средних профессиональных учебных заведений.