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Заместитель Рогозина заработал вдвое больше своего шефа

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Финансовый директор «Роскосмоса» Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Такие данные следуют из декларация, опубликованной на сайте «Роскосмоса».

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Согласно документу, за 2018 года Беленов заработал 57,4 млн рублей, в числе которых почти 4 млн рублей по основному месту работы.

Для сравнения, Рогозин за этот же период заработал 29,5 млн рублей, из которых 23,5 млн рублей — в «Роскосмосе».

Беленов задекларировал квартиру во Франции площадью 123 кв. м и гараж-бокс, которыми он владеет вместе с женой, а также машино-место. По документу, у его шефа собственности за рубежом нет.

Владелицей иностранной недвижимости также оказалась жена первого заместителя главы «Роскосмоса» Юрия Урличича. Она вписала в декларацию две квартиры и два машиноместа в Испании.

Ранее в мае президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жильем работников корпорации «Роскосмос», нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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