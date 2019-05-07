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В Кремле оценили опрос россиян про декларации чиновников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса «Левада-центра», согласно которым 88% жителей страны не уверены, что в декларациях чиновников, сенаторов и депутатов представлены все имеющиеся у них доходы и имущество.

«Я смею предположить, что эти 88% россиян, они также, наверное, не полностью осведомлены о системе проверок этих деклараций, которые подают уже далеко не первый год госслужащие», — сказал Песков журналистам в ходе брифинга во вторник, 7 мая.

Он отметил, что при проверке работает целая система подразделений в разных организациях, а также в администрации президента было создано соответствующее управление, которое вместе со специальными службами занимается проверкой достоверности данных.

«Эта система сложная, она работает на постоянной основе в течение года, эта система вскрывает и незначительные какие-то, скажем так, ошибки и технические, и другие ошибки, сознательные или несознательные, допускаемые госслужащими в процессе декларирования», — добавил представитель Кремля.

Соответствующий опрос об уровне доверия россиян к декларациям чиновников и депутатов был опубликован 7 мая. Участие в нем приняли 1625 человек.

Ранее в апреле стало известно, что президент России Владимир Путин в 2018 году, согласно декларации, заработал 8,648 млн рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев за 2018 год заработал больше президента — 9,917 млн рублей.

Самым обеспеченным чиновником российского правительства по итогам 2018 года стал вице-премьер Юрий Трутнев, годовой доход которого, согласно декларации, составил 538,4 млн рублей. Самый низкий доход оказался у министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева — он заработал всего 6,105 млн рублей.

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