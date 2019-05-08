Доходы Собянина выросли в 2018 году до 7,6 млн рублей

Мэр российской столицы Сергей Собянин в прошлом году заработал 7,62 млн рублей. Это более чем на 1 млн рублей больше, чем годом ранее. В 2017 году доход мэра мегаполиса составил 6,53 млн рублей.

Это следует из данных о заработке Собянина в 2018 году, опубликованных в среду, 8 мая, на официальном портале мэра Москвы.

В 2018 году в собственности мэра находится гараж площадью 26,8 кв. м и квартира площадью 308,1 кв. м. Транспортных средств в собственности Собянина нет.

В конце апреля глава Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год. Кочнев за год заработал 11,3 млн рублей (на 0,3 млн рублей больше, чем годом ранее). Доход его супруги при этом составил 89,24 млн рублей.