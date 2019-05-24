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Грефа переизбрали на должность главы Сбербанка

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Акционеры Сбербанка переизбрали Германа Грефа на новый четырехлетний срок в качестве президента — председателя правления банка. Об этом 24 мая сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что его кандидатуру поддержали владельцы более 16,5 млрд обыкновенных акций, против — 22,1 млн акций, воздержались — 1,5 млн.

Ранее, в феврале, глава Сбербанка рассказал, что для него важна поддержка акционеров и их видение его дальнейшей работы на этом посту.

Герман Греф возглавил банк в октябре 2007 года, придя на этот пост с должности главы Минэкономразвития России. В 2015 году акционеры продлили его полномочия до ноября 2019 года. 8 февраля 2019 года президент России Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие банковской системы.

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