Прямой эфир

Сбербанк предупредил клиентов об осторожности из-за нового вида мошенничества

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владельцам банковских карт следует тщательно изучать данные на экране терминалов перед выполнением необходимой операции, а также внимательнее наблюдать за теми, кто находится рядом. Об этом в понедельник, 20 мая, заявили в Сбербанке, комментируя новый вид мошенничества с картами и терминалами.

«Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В случае сомнений следует отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900, передает НСН.

Ранее «Коммерсант» написал, что мошенники прибегают к новой схеме при хищении средств. Злоумышленник начинает операцию, которая не требует вставлять карту в терминал, например, пытается перевести средства на нужный ему номер телефона. В завершающий момент операции на экране возникает требование ввести карту и пин-код. После этого злоумышленник отходит от терминала.

Клиент банка, подошедший за ним в течение 90 секунд, видит на дисплее устройства картину, напоминающую стартовое положение экрана с предложением ввести карту. Он выполняет требование, полагая, что это необходимо для начала работы. После этого с его карты мгновенно списываются средства по операции предыдущего лжеклиента.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что система защиты средств кредитной организации и его клиентов настолько надежна, что никому не удавалось украсть его средства извне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Греф заявил о нежелании жить в стране с олигархами у власти
Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017