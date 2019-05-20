Сбербанк предупредил клиентов об осторожности из-за нового вида мошенничества

Владельцам банковских карт следует тщательно изучать данные на экране терминалов перед выполнением необходимой операции, а также внимательнее наблюдать за теми, кто находится рядом. Об этом в понедельник, 20 мая, заявили в Сбербанке, комментируя новый вид мошенничества с картами и терминалами.

«Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В случае сомнений следует отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900, передает НСН.

Ранее «Коммерсант» написал, что мошенники прибегают к новой схеме при хищении средств. Злоумышленник начинает операцию, которая не требует вставлять карту в терминал, например, пытается перевести средства на нужный ему номер телефона. В завершающий момент операции на экране возникает требование ввести карту и пин-код. После этого злоумышленник отходит от терминала.

Клиент банка, подошедший за ним в течение 90 секунд, видит на дисплее устройства картину, напоминающую стартовое положение экрана с предложением ввести карту. Он выполняет требование, полагая, что это необходимо для начала работы. После этого с его карты мгновенно списываются средства по операции предыдущего лжеклиента.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что система защиты средств кредитной организации и его клиентов настолько надежна, что никому не удавалось украсть его средства извне.