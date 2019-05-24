Мэй уходит в отставку

Премьер Великобритании объявила о своей отставке. Она покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. На этот шаг её вынудили однопартийцы, недовольные соглашением с ЕС по Brexit. Процесс выборов нового лидера официально начнётся после 7 июня. Основной на данный момент кандидат — бывший глава МИДа Борис Джонсон, он уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.