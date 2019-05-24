Деревья подсветили в Красноярске в честь победы команды по регби

В одном из районов Красноярска — Железнодорожном — появились разноцветные деревья. Их подсветили в честь дня рождения района и в честь победы местной команды по регби.

Так, деревья украсили вокруг стадиона «Красный Яр». Одноименная регбийная команда обыграла своего принципиального соперника — «Енисей-СТМ». Эта подсветка — «эстетический презент» клубу за победу в дерби, рассказали ИА KrasnoyarskMedia в районной администрации.

В общей сложности власти украсили около 100 деревьев, высаженных на разных улицах Железнодорожного района.

Ранее сообщалось, что Красноярск выбрали местом проведения чемпионата России по фигурному катанию следующего сезона.