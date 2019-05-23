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Детская школа пилотирования дронов открылась в Красноярске

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Лицей № 6 «Перспектива» в Красноярске провел первые занятия по пилотированию. На грантовые средства закуплены четыре дрона, которые дети могут разобрать и собрать, перепрограммировать.

В школе даже оборудовали единственную во всем Красноярском крае трассу для проведения гонок беспилотников. Если дрон задел преграду, упал и сломался, ученику придется починить устройство самостоятельно, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Специальность «Оператор беспилотных летательных аппаратов» входит в ТОП-10 самых востребованных профессий будущего, пояснили в городском управлении образования. Она включает в себя программирование автономных полётов, доставку грузов, ведение аэросъемки, выполнение поисковой работы и многое другое.

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