Ущерб от незаконной рубки леса в Приангарье превысил 52 млн рублей

Незаконные рубки леса в Иркутской области выявила Генпрокуратура. Ущерб превысил 52 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства, правоохранители провели проверку исполнения лесного законодательства в Иркутской области. Она выявила системные нарушения в деятельности регионального министерства лесного комплекса и учреждений, которые находятся в его подчинении.

Так, вопреки статьям Лесного кодекса РФ, чиновники фальсифицировали акты о необходимости санитарных рубок, чтобы обойти процедуры торгов и вырубить ценную древесину под видом неликвидной.

Ранее о ситуации с вырубкой леса в Иркутской области рассказали президенту РФ Владимиру Путину в рамках медиафорума OНФ в Сочи.