Посещение лесов запретили в одном из районов Хабаровского края

В связи с установлением высоких температур и сухой погоды в некоторых частях Хабаровского края повышается вероятность возникновения природных пожаров.

В Советского-Гаванском районе введён режим чрезвычайной ситуации в лесах, который подразумевает полный запрет на посещение лесов, в том числе охотникам и рыбакам. Кроме этого, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим на территории девяти районов, сообщает ИА AmurMedia. Благодаря прошедшему циклону за сутки было зарегистрировано всего три термические аномалии в Николаевском и Ульчском районе.

В 305 населенных пунктах Иркутской области найдены нарушения правил пожарной безопасности. Это может привести к переходу природных возгораний на жилые территории. По данным МЧС, в 188 населенных пунктах не обеспечено необходимое расстояние до лесополосы.