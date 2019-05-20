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Посещение лесов запретили в одном из районов Хабаровского края

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В связи с установлением высоких температур и сухой погоды в некоторых частях Хабаровского края повышается вероятность возникновения природных пожаров.

В Советского-Гаванском районе введён режим чрезвычайной ситуации в лесах, который подразумевает полный запрет на посещение лесов, в том числе охотникам и рыбакам. Кроме этого, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим на территории девяти районов, сообщает ИА AmurMedia. Благодаря прошедшему циклону за сутки было зарегистрировано всего три термические аномалии в Николаевском и Ульчском районе.

В 305 населенных пунктах Иркутской области найдены нарушения правил пожарной безопасности. Это может привести к переходу природных возгораний на жилые территории. По данным МЧС, в 188 населенных пунктах не обеспечено необходимое расстояние до лесополосы.

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