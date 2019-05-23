Полное восстановление лесов ежегодно будут проводить в Калужской области

Власти Калужской области намерены прийти к ежегодному полному восстановлению лесов. Обновление насаждений требуется после заготовок и болезней деревьев.

Региональный проект «Сохранение лесов» разработан в рамках нацпроекта «Экология». К 2024 году власти Калужской области намерены перейти на ежегодное восстановление в полном объеме утраченных лесов. Об этом пишет газета «Весть».

Финансирование проекта будет вестись с привлечением средств из федерального бюджета. На эти цели потребуется более 43 млн рублей, уточнили в региональном правительстве.