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Около 60 тыс. га леса обработают в Томской области от шелкопряда

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В Томской области планируют обработать 60 тыс. га лесов региона от сибирского шелкопряда. Для этого власти области планируют получить из федерального бюджета 50 млн рублей.

Недавно были объявлены торги на проведение контрольных обследований очагов распространения шелкопряда. Это необходимо для уточнения площадей и изучения генерации популяции вредителя. Стоимость работ оценили в 49,3 млн рублей. Заявка на получение необходимых средств уже направлена в Рослесхоз.

Как сообщил РИА «Томск» сотрудник областного департамента лесного хозяйства, согласно оценке экспертов шелкопрядом заражено около 260 тыс. га лесонасаждений региона.

Собеседник агентства уточнил, что весенне-летние работы будут проводиться наземным и авиационным способом с применением химических и биологических препаратов.

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