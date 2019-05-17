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Более 40 старинных домов просят взять под охрану власти Томской области

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Заявку о дополнении перечня охраняемых зданий подадут власти Томской области в Минкульт РФ. Речь идет о 41 старинном здании, которые расположены в согласованных недавно исторических границах Томска.

Проект границ исторического поселения уже был направлен в Минкульт. Согласно документу, в границы входит территория центра Томска площадью 1,2 га, включая Татарскую слободу и Лагерный сад, а также район карандашной фабрики. Областные власти планируют расширить предмет охраны проекта, в список особо охраняемых хотят внести 41 здание. Об этом сообщает РИА «Томск».

Изначальный проект предполагал госохрану для 1084 старинных домов Томска в исторических границах.

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