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Капитальный ремонт проведут в 230 домах Томской области

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В Томской области запланированы ремонтные работы в 230 многоквартирных домах, причем 11 из них были добавлены в список благодаря дополнительным поступлениям. Об этом сообщил гендиректор регионального фонда капремонта Николай Савотин.

С 2014 по 2018 год на эту программу потратили 3 млрд рублей. Отремонтировано 558 жилых зданий. В целом по области собираемость начислений про итогам 2018-го составила 94%, отмечает РИА «Томск».

Савотин пояснил, что в рамках капитального ремонта в этом году будут проводиться различные работы. В частности, будут отремонтированы 123 крыши, 24 инженерные системы, 93 лифта в 29 домах.

Ранее специалисты Томского государственного архитектурно-строительного университета создали цифровую модель ливневой канализации города. План развития системы водоотведения потребует расходы в размере 2 млрд рублей.

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