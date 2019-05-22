Около 6 га леса сгорело на Сахалине из-за разведения костра

Крупное возгорание ликвидировали пожарные в Охотском лесничестве Сахалинской области. Эксперты обнаружили признаки разведения костра.

По данным противопожарной службы, распространение огня началось с поляны, где выявлены следы пикника. Предполагается, что отдыхающие развели костер, и огонь стал распространяться по лесу. При этом пожарные не обнаружили следов, говорящих о попытке потушить костер собственными средствами. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В результате лесного пожара пострадала территория площадью около 6 га. В администрации Корсаковского городского округа уточнили, что разведение костра является нарушением особого противопожарного режима, который действует в муниципалитете.

Всего в Корсаковском ГО с начала действия особого режима оштрафованы шесть человек. В муниципалитете увеличено количество патрулей.