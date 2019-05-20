Пожар ликвидировали в здании Курского драматического театра

Около 30 человек эвакуировали из здания Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина из-за пожара. Причину возгорания устанавливают эксперты.

По информации МЧС, возгорание произошло в подвальном помещении в электрощитовой. В связи с происшествием из здания вывели всех сотрудников и посетителей. В ликвидации пожара участвовали 35 человек и 10 единиц техники. Об этом сообщает «Курская правда».

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работает испытательная пожарная лаборатория Курской области.