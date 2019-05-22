Новые лесные пожары зафиксированы в Псковской области

В Опочецком и Невельском районах Псковской области 21 мая зафиксированы два лесных пожара. Общая площадь возгораний составила 8,5 га.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС по региону, всего с начала пожароопасного сезона на территории региона было зарегистрировано 169 возгораний в лесах. Их площадь составила 399 га.

16 мая на территории региона был отменен особый противопожарный режим. Он действовал с 10 апреля в связи с засушливой погодой и возросшего количества палов травы.

В конце апреля сообщалось о том, что с начала пожароопасного периода в регионе было зафиксировано 1268 палов травы на общей площади 1053 га.