Лесные пожары возобновились в Псковской области

В Псковской области вновь зафиксированы природные возгорания. Днем ранее в регионе сняли особый противопожарный режим.

По данным МЧС, за сутки в Псковской области произошло два лесных пожара на площади более 0,5 га. Оба зафиксированы в Псковском районе. Всего же с начала года на территории области произошло 162 возгорания в лесах на площади 378 га, сообщает «Псковское агентство информации».

Особый противопожарный режим действовал в регионе с 10 апреля в связи с засушливой весной и возросшим количеством возгораний сухой травы. 16 мая режим был отменен.