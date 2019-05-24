Военный политолог оценил новую должность в российской армии

Появление должности главного сержанта в российской армии поможет повысить боевую готовность подразделений и частей, рассказал «Известиям» военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее 24 мая сообщалось, что в Вооруженных силах России ввели должность главного сержанта. Отмечается, что он будет первым помощником командира подразделения, который на время может заменить офицера. В его задачи среди прочего будут входить обеспечение дисциплины, а также мотивация личным примером солдатского коллектива на достижение успехов в боевой подготовке.

Процесс обучения и воспитания рядового состава во многом зависит от офицерского состава, который уходит домой и на службу приходит как на работу. С появлением главного сержанта сержантам, которые находятся в подразделении, будет уделяться больше внимания, считает эксперт.

Пока непонятно, по какому распорядку будет жить главный сержант, отметил Андрей Кошкин. «Судя по всему, это будет человек, который ближе к сержантскому составу, но при этом может заменить офицера. Уникальность этой должности обеспечивает наиболее плотное взаимодействие между офицерским составом», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее, 16 мая, стало известно, что в будущем российская армия может начать применение в войсках человекоподобных роботов. Машины не будут принимать самостоятельные решения, но помогут уберечь людей от агрессивной или опасной среды.