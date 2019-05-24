Новое звание появилось в армии России

Звание главного сержанта появилось в Вооруженных силах России. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает агентство «РИА Новости».

Отмечается, что главный сержант является первым помощником командира подразделения, который на время может заменить офицера. В его задачи, среди прочего, будут входить обеспечение дисциплины, а также мотивация «личным примером» солдатского коллектива на достижение успехов в боевой подготовке.

«Для организации служебной деятельности главных сержантов воинских частей в клубах будут оборудованы отдельные помещения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Введение нового звания призвано укрепить порядок в подразделениях и поднять авторитет сержантского состава.

Ранее, 16 мая, стало известно, что в будущем российская армия может начать применение в войсках человекоподобных роботов. Машины не будут принимать самостоятельные решения, но помогут уберечь людей от агрессивной или опасной среды.