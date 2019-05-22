Российская армия получит 100 вертолетов Ми-28НМ до 2027 года

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) приступили к производству партии в 100 вертолетов Ми-28НМ, которые будут поставлены Воздушно-космическим силам (ВКС) России до 2027 года. Об этом в среду, 22 мая, сообщил заместитель министра РФ Алексей Криворучко.

«Верховным главнокомандующим принято решение до 2027 года поставить в войска 100 машин, первые машины запущены в производство», — рассказал Криворучко в интервью телеканалу «Звезда».

О планах поставить модернизированные вертолеты 16 мая 2019 года сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства также отметил необходимость оперативно оснастить парк вертолетов армейской авиации средствами поражения увеличенной дальности и современными бортовыми комплексами обороны.

Ранее «Известиям» сообщили в Минобороны России, что ведомство приступило к испытаниям в сложных погодных и климатических условиях военного вертолета Ми-28НМ. Опытный экземпляр машины был доставлен на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Первые летные испытания нового вертолета, созданного на базе Ми-28Н, прошли в августе 2016 года. За это время аппарат прошел все необходимые заводские испытания и готов к эксплуатации в Вооруженных силах России.